U BKC Tuzla stižu velika muzička imena: Najavljeno pet koncerata u 2027. godini

BKC Tuzla u 2027. godini planira organizaciju četiri do pet velikih koncerata izvođača koji već duže vrijeme nisu nastupali pred tuzlanskom publikom. Uz bogat muzički program, najavljene su i nove pozorišne predstave, a razmatra se i mogućnost organizovanja opernih izvedbi.

O planovima za narednu godinu, interesovanju publike i rezultatima ostvarenim tokom 2026. govorio je Nedim Ćudić, stručni saradnik za odnose s javnošću Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona, gostujući u emisiji „Sredinom sedmice“ RTV Slon.

Prema njegovim riječima, BKC posljednjih godina bilježi značajan rast broja događaja, a već u prvih deset mjeseci ove godine gotovo je dostignut ukupan broj programa realizovanih tokom cijele 2025. godine.

BKC Tuzla najavljuje velike koncerte i u 2027. godini

Ćudić je istakao da interesovanje publike za kvalitetne muzičke programe kontinuirano raste, što potvrđuju i rasprodani koncerti održani tokom ove godine.

Među izvođačima koji su nastupali pred tuzlanskom publikom izdvojio je Zabranjeno pušenje, Amiru Medunjanin i Aleksandru Radović, čiji su koncerti privukli veliki broj posjetilaca.

Do kraja godine publiku očekuju nastupi Kaliopi i Radeta Šerbedžije, kao i nekoliko pozorišnih i baletskih predstava.

Posebno zanimljive najave odnose se na 2027. godinu, kada bi u BKC-u trebalo biti održano četiri do pet velikih koncerata izvođača koji dugo nisu gostovali u Tuzli. Njihova imena za sada nisu otkrivena, jer organizatori još nisu spremni za zvanične najave.

Tuzlaci vole komedije, raste interesovanje za balet

Govoreći o pozorišnoj publici, Ćudić je naveo da najveće interesovanje vlada za komedije i predstave u kojima nastupaju poznati glumci.

Samo tokom prvih šest mjeseci ove godine u BKC-u je održano 58 pozorišnih predstava, koje je pratilo više od 21 hiljade gledalaca.

Istovremeno, sve veće interesovanje bilježe i baletske predstave, što je organizatore ohrabrilo da nastave razvijati ponudu klasičnih umjetničkih sadržaja.

Ćudić je otkrio da se razmatra i mogućnost gostovanja opernih predstava, s obzirom na to da u Tuzli postoji publika zainteresovana za ovu vrstu umjetnosti.

Cilj je omogućiti što više besplatnih kulturnih programa

Jedan od prioriteta BKC-a ostaje dostupnost kulturnih sadržaja svim građanima, posebno mladima.

Ćudić je objasnio da način finansiranja ove ustanove omogućava organizaciju vlastitih programa koji ne zavise isključivo od prodaje ulaznica.

Zahvaljujući tome, BKC nastoji organizovati što više kvalitetnih besplatnih događaja, dok kroz saradnju sa školama, Pozorištem mladih Tuzle i drugim partnerima nastoji privući nove generacije publike.

Posebno je izdvojio Festival filmskog stvaralaštva mladih, koji već u drugom izdanju okuplja mlade autore iz Bosne i Hercegovine i regiona. U kategoriji studentskih i omladinskih filmova ove godine prijavljeno je 18 ostvarenja.

Osim filmskog festivala, BKC nastavlja razvijati programe posvećene sevdalinci, književnosti i drugim oblicima kulturnog stvaralaštva.

Glavni ulaz u BKC zatvoren gotovo dvije godine

Uprkos dobrim rezultatima, ustanova se suočava i s infrastrukturnim izazovima. Jedan od najvećih problema predstavlja glavni ulaz u BKC, koji je gotovo dvije godine zatvoren nakon što je nadležna inspekcija utvrdila mogući sigurnosni rizik povezan s nadstrešnicom.

Ćudić je naveo da je rješavanje ovog problema jedan od prioriteta, ali da određena pravna i administrativna pitanja ne zavise isključivo od ustanove.

O budućim koncertima, interesovanju Tuzlaka za kulturu, besplatnim programima i izazovima s kojima se BKC suočava, Nedim Ćudić detaljnije je govorio u emisiji „Sredinom sedmice“ RTV Slon.

Kompletan razgovor pogledajte u emisiji „Sredinom sedmice“ na RTV Slon.