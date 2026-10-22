Hoće li biti smanjen broj autobuskih polazaka u TK? Lukanović otkrio šta građane očekuje

Novi model javnog prijevoza u Tuzlanskom kantonu, koji je uveden 15. juna ove godine, bilježi sve veći broj putnika, ali rast cijena goriva mogao bi dovesti do smanjenja pojedinih autobuskih polazaka. O rezultatima dosadašnjeg rada, cijenama karata i planovima za naredni period u emisiji Sredinom sedmice govorio je pomoćnik ministra za saobraćaj TK Nenad Lukanović.

Prema njegovim riječima, trenutno je aktivno 16 od ukupno 18 planiranih kantonalnih linija, a novim sistemom javnog prijevoza povezani su i Čelić, Kladanj te Međunarodni aerodrom Tuzla.

Lukanović je istakao da broj putnika konstantno raste. Samo tokom septembra realizovano je više od 10.300 autobuskih polazaka i pređeno oko 420.000 kilometara, dok je prihod od prodaje karata iznosio 571.000 KM.

Ipak, najveći izazov trenutno predstavlja rast cijena goriva, zbog čega se razmatra racionalizacija reda vožnje.

„Trenutno ne razmišljamo još uvijek o izmjeni cijeni karata“, kazao je Lukanović, pojašnjavajući da bi se u slučaju nastavka rasta troškova prvenstveno razmatralo smanjenje broja polazaka na postojećim linijama.

Cijene povlaštenih mjesečnih karata trenutno iznose 88 KM za učenike, studente, demobilisane borce, ratne vojne invalide i porodice šehida i poginulih boraca, dok penzioneri kartu plaćaju 30 KM.

Za finansiranje kantonalnog javnog prijevoza u 2027. godini planirano je oko 20 miliona KM, dok ukupna vrijednost četverogodišnjeg okvirnog sporazuma iznosi približno 80 miliona KM.

Lukanović je najavio i mogućnost unapređenja sistema praćenja autobusa putem mobilnih aplikacija, kako bi putnici u realnom vremenu mogli dobiti informacije o dolascima i eventualnim kašnjenjima.

Iako građani sve češće traže dodatne polaske i nove linije, njihovo uvođenje zavisit će prvenstveno od finansijskih mogućnosti i stabilizacije cijena energenata.

Cijeli razgovor s Nenadom Lukanovićem, u kojem je detaljnije govorio o funkcionisanju kantonalnog prijevoza i planovima za naredni period, pogledajte u emisiji na linku ispod.