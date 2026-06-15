TK dobija novi model javnog prijevoza, danas potpisivanje ugovora

U prostorijama „GIPS“ d.o.o. Tuzla danas će biti upriličeno potpisivanje Ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti javnog prijevoza putnika na kantonalnim linijama Tuzlanskog kantona.

Podsjećamo, nakon provedenog postupka javne nabavke, kao najpovoljnija ponuda za vršenje komunalne djelatnosti javnog prijevoza putnika na kantonalnim linijama u Tuzlanskom kantonu izabrana je ponuda konzorcijuma „Junuzović-Kopex“ d.o.o. Lukavac i „Gradski i prigradski saobraćaj“ d.o.o.

Polovinom maja zaključen je Okvirni sporazum sa izabranim konzorcijem za period od četiri godine, u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije. Današnjim potpisivanjem bit će zaključen prvi pojedinačni ugovor koji se odnosi na prvu godinu tog perioda.