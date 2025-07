Veliko interesovanje za besplatan gradski prijevoz u Tuzli, građani čekaju u dugim redovima

Na osnovu javnog poziva Službe za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu Grada Tuzla, pravo na besplatnu mjesečnu kartu mogu ostvariti penzioneri, osobe starije od 65 godina, djeca do šest godina te lica u stanju socijalne potrebe.

Da bi ostvarili ovo pravo, građani moraju podnijeti prijavu na propisanom obrascu. Obrazac je dostupan u Šalter sali Gradske uprave Tuzla, kao i na zvaničnoj internet stranici Grada.

„Javni poziv je vrlo jednostavan, od dokumentacije penzionerima treba prijavni obrazac i kopija zadnjeg čeka od penzije ili rješenja o penzionisanju. Osobama starijim od 65 godina uz prijavni obrazac potrebna je kopija lične karte i osobama koje su u stanju socijalne potrebe potrebno je uz prijavni obrazac prikazati dokaz o radno-pravnom statusu, da li je to potvrda sa biroa ili platna lista“, pojašnjava Asja Redžić, pomoćnica gradonačelnika u Službi za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu.

Jednostavan javni poziv, no ono što penzionerima predstavlja poteškoću jeste čekanje u dugim redovima ispred šalter sale. Nadležni ističu da do sada ima preko 500 prijavljenih.

„Prije sat vremena je bila gužva do na cestu, međutim, izašla je službenica i skratila tu gužvu, pokupila te obrasce, pa je to hvala bogu smanjilo gužvu. Mogu vam reći da će mnogo olakšati činjenica da će prijevoz sada biti besplatan. Ipak sedam maraka otići i doći nije malo. Od stanice do stanice 3 i pol marke, to je previše“, kazala je jedna penzionerka.

Na gužve su se požalili i drugi penzioneri:

„Pa gužve su možda i normalne, ali brzo se opet završi, ali je gradski prijevoz bio skup i ovo je pravo rješenje. Ovo će mi puno olakšati. I meni i ostalima“.

„Čekam od 10 sati i evo sada sam predao ovu dokumentaciju. Ja i supruga smo penzioneri, mnogo šetamo mnogo hodamo, a htjeli bi da idemo s kraja na kraj grada. Valja se platiti, razumijete i onda se tu stvaraju troškovi, a imali bi volju da hodamo“.

No, izgleda da je nepreglednim redovima došao kraj. Već od srijede, penzioneri i sve osobe starije od 65 godina moći će preuzeti prijavni obrazac i prijaviti se na javni poziv u svojim mjesnim zajednicama. To će, smatraju nadležni značajno ubrzati proces.

„Od sutra građani će moći, odnosno penzioneri i osobe starije od 65 godina, prijavni obrazac preuzeti u svojim mjesnim zajednicama i također se prijaviti, odnosno predati aplikaciju za javni poziv svojim mjesnim zajednicama“, govori Asja Redžić.

Iz Gradske uprave ističu da će na taj način olakšati građanima da ne čekaju satima u redu posebno uzimajući u obzir velike vrućine. Kada je riječ o predaji dokumentacije u javnim ustanovama, građani također trebaju pripaziti na kodeks oblačenja.

„U javnim ustanovama u Tuzli se ne preporučuje:

Prekratka odjeća: Mini suknje, kratke hlače iznad koljena, majice bez rukava i slično.

Previše otkrivajuća odjeća: Dekoltei, prozirna odjeća, odjeća koja otkriva donje rublje.

Neuredna odjeća: Iznošena, poderana ili prljava odjeća.

Sportska odjeća: Trenerke, šorcovi (osim ako nije izričito dopušteno).

Papuče ili japanke.

Odjeća s vulgarnim ili uvredljivim natpisima/simbolima“.

Jedan član domaćinstva može predati zajedničku prijavu za sve članove koji ostvaruju pravo. Kada prijava bude prihvaćena, korisnici svakog mjeseca, najkasnije do 10. u mjesecu, trebaju lično preuzeti mjesečnu kartu kod prevoznika, uz ličnu kartu. Ukoliko to ne učine, smatra se da su za taj mjesec odustali od prava.