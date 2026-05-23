Uskoro novi sistem javnog prijevoza u TK: Šta putnici trebaju znati?

Javni linijski prijevoz putnika na kantonalnim autobuskim linijama u Tuzlanskom kantonu trenutno se obavlja prema Zakonu o cestovnom prijevozu Tuzlanskog kantona, a u nadležnosti je Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja TK.

Prema informacijama iz GIPS-a Tuzla, prijevoznik D.O.O. „Gradski i prigradski saobraćaj“ Tuzla trenutno obavlja kantonalne linije Tuzla „AS“ Istok – Lukavac „AS“ – Puračić Centar, Tuzla „AS“ Istok – Podšići – Lukavac „AS“, Tuzla „AS“ Istok – Lukavac „AS“ – Krtova, Tuzla „AS“ Istok – Lukavac „AS“ – Devetak Centar, Banovići „AS“ – Živinice „AS“ – Tuzla „AS“ Istok, Poljice – Grablje – Tuzla „AS“ Istok, Srebrenik „AS“ – Tuzla „AS“ Istok, Tuzla „AS“ Istok – Srebrenik „AS“ – Špionica, Tuzla „AS“ Istok – Donje Dubrave Crkva – Kalesija „AS“, Tuzla „AS“ Istok – Donje Dubrave Crkva – Masle 2.

U saobraćaju su i linije Memići škola – Kalesija „AS“ – Tojšići mjesto – Tuzla „AS“ Zapad, Tuzla „AS“ Zapad – Čaklovići – Kalesija „AS“, Kalesija „AS“ – Tojšići mjesto – Tuzla „AS“ Zapad, Tuzla „AS“ Zapad – Čaklovići – Hrasno Gornje Viharac, Sapna – Kalesija „AS“ – Tuzla „MAS“, Gračanica „AS“ – Lukavac „AS“ – Tuzla „MAS“, Gračanica „AS“ – Klokotnica – Prnjavor – Lukavica Rijeka Dom kulture, Gračanica „AS“ – Berkovica džamija – Gnojnica džamija, Gračanica „AS“ – Gnojnica česma – Puračić, Gračanica „AS“ – Gnojnica česma – Dobošnica centar.

Na listi kantonalnih linija su i Doboj Istok Stanić Rijeka – Gračanica „AS“ – Lukavac „AS“ – Tuzla „MAS“, Doboj Istok Stanić Rijeka – Gračanica „AS“, Višća most – Živinice „AS“ – Tuzla „AS“ Istok, te Stupari – Živinice „AS“ – Tuzla „AS“ Istok.

Ovakav način organizovanja javnog linijskog prijevoza putnika na području Tuzlanskog kantona primjenjivat će se do 14. juna 2026. godine. Nakon toga će, s ciljem unapređenja kvaliteta usluge i smanjenja troškova prijevoza, biti uspostavljen novi sistem organizovanja javnog prijevoza putnika u skladu sa Zakonom o komunalnim djelatnostima Tuzlanskog kantona.

Novi sistem javnog linijskog prijevoza putnika na području Tuzlanskog kantona obavljat će konzorcij koji čine „Junuzović-Kopex“ d.o.o. Lukavac i „Gradski i prigradski saobraćaj“ d.o.o. Tuzla.

Putnici se obavještavaju da će postojeće mjesečne karte moći koristiti zaključno sa 14. junom 2026. godine. Nakon tog datuma, zbog prelaska na novi sistem funkcionisanja, bit će potrebno izraditi i koristiti nove mjesečne karte.

Dodatne informacije o redovima vožnje, cijenama pojedinačnih, mjesečnih i drugih vrsta karata bit će objavljene u narednom periodu, saopćeno je iz GIPS-a Tuzla.

Ovom odlukom Vlada TK nastoji urediti oblast javnog prijevoza putnika na području kantona i osigurati funkcionisanje kantonalnih linija koje su važne za svakodnevno kretanje građana, posebno učenika, studenata, radnika i drugih korisnika javnog prijevoza.