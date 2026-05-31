Nove kružne linije A i B u Tuzli počinju saobraćati od sutra

Nove kružne linije javnog linijskog prevoza u Tuzli, A i B, trebalo bi da počnu saobraćati od sutra, 1. juna 2026. godine, a sredstva za njihovo uvođenje planirana su kroz izmjene gradskog budžeta.

Prema planiranom redu vožnje, autobusi na kružnim linijama A i B saobraćat će u intervalima od 30 minuta, što bi građanima trebalo omogućiti jednostavnije planiranje svakodnevnog kretanja kroz grad.

Polazak autobusa predviđen je od 6 sati ujutro, čime će nove linije biti dostupne putnicima koji na posao, nastavu, preglede ili druge obaveze kreću u ranim jutarnjim satima.

Radnim danima autobusi će saobraćati do 21 sat, dok je vikendom planirano produženo vrijeme rada, do 23 sata. Na taj način javni prevoz će biti dostupniji i u večernjim satima, posebno građanima koji vikendom koriste gradske sadržaje, rade u smjenama ili se vraćaju iz centralnih dijelova grada.

Kružne linije A i B zamišljene su kao dopuna postojećem sistemu javnog linijskog prevoza u Tuzli, s ciljem boljeg povezivanja gradskih naselja i rasterećenja pojedinih pravaca. Detaljan raspored stajališta i tačne polaske građani bi trebali pratiti putem zvaničnih obavještenja prevoznika i Grada Tuzle.