Vlada TK odabrala prevoznika za kantonalne autobusne linije

Vlada TK odabrala je prevoznika za kantonalne linije, a obavljanje komunalne djelatnosti javnog prijevoza putnika povjereno je konzorciju koji čine „Junuzović-Kopex“ d.o.o. Lukavac i „Gradski i prigradski saobraćaj“ d.o.o. Tuzla.

Odluka je donesena na danas održanoj sjednici Vlade Tuzlanskog kantona, na prijedlog Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja TK, nakon provedenog otvorenog postupka javne nabavke i izbora najpovoljnijeg ponuđača.

Izabrani konzorcij obavezan je započeti pružanje usluge javnog prijevoza putnika na kantonalnim linijama, kao i uspostaviti sistem naplate voznih karata, najkasnije u roku od 45 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.

Ovom odlukom Vlada TK nastoji urediti oblast javnog prijevoza putnika na području kantona i osigurati funkcionisanje kantonalnih linija koje su od značaja za svakodnevno kretanje građana, posebno učenika, studenata, radnika i drugih korisnika javnog prijevoza.

Konzorcij „Junuzović-Kopex“ i „Gradski i prigradski saobraćaj“ Tuzla preuzet će obavezu organizacije prijevoza na kantonalnim linijama u skladu sa uslovima iz postupka javne nabavke i odlukom Vlade TK.