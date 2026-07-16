Vlada TK osigurala skoro 5 miliona KM za lokalne ceste

Sanacija lokalnih cesta u Tuzlanskom kantonu bit će podržana sa skoro pet miliona KM, koliko je Vlada TK osigurala za obnovu lokalnih i nerazvrstanih puteva u gradovima i općinama.

Kako bi se stvorili uslovi za realizaciju projekta, Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na izmjene i dopune Plana rada Javne ustanove Direkcija regionalnih cesta TK za 2026. godinu.

Saglasnost je data i na izmjene Finansijskog plana Direkcije za period od januara do decembra 2026. godine, sa okvirnim finansijskim planovima za 2027. i 2028. godinu.

Sredstva će biti usmjerena na sanaciju i rehabilitaciju cesta koje se nalaze u nadležnosti lokalnih zajednica. Riječ je o direktnoj podršci gradovima i općinama Tuzlanskog kantona, koji će kroz ovaj program moći realizovati projekte obnove putnih pravaca na svom području.

Realizacija programa trebala bi doprinijeti poboljšanju sigurnosti saobraćaja i kvaliteta lokalne putne infrastrukture, posebno na dionicama koje su oštećene ili zahtijevaju potpunu sanaciju.