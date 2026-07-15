Počela izgradnja fiskulturne sale u Stuparima vrijedne više od 650.000 KM

Svečanim polaganjem kamena temeljca danas je ozvaničen početak izgradnje fiskulturne sale JU Osnovna škola „Stupari“, za koju je Vlada Tuzlanskog kantona kroz Program kapitalnih ulaganja u 2026. godini osigurala ukupno 653.841 KM. Realizacijom ovog projekta učenicima će biti omogućeni znatno kvalitetniji uslovi za izvođenje nastave tjelesnog i zdravstvenog odgoja, vannastavne aktivnosti i razvoj školskog sporta.

Od ukupno planiranih sredstava, 600.000 KM namijenjeno je za prvu fazu izgradnje fiskulturne sale, dok se preostali dio odnosi na troškove pribavljanja lokacijske informacije, građevinske dozvole i izmjene regulacionog plana.

Direktor JU Osnovna škola „Stupari“ Muriz Hajdarević istakao je da početak izgradnje sale predstavlja jedan od najznačajnijih trenutaka u razvoju škole.

„Naši učenici i nastavnici dobit će prostor kakav dugo očekuju i koji će značajno unaprijediti kvalitet nastave, ali i cjelokupan školski život“, rekao je direktor Hajdarević.

Načelnik Općine Kladanj Edis Šarić naglasio je da nova fiskulturna sala ima značaj i za širu lokalnu zajednicu.

„Ovo je ulaganje u obrazovanje, zdravlje i budućnost naše djece, ali i u ravnomjerniji razvoj svih dijelova općine Kladanj“, kazao je načelnik Šarić.

Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović istakao je da izgradnja sale u Stuparima nije izolovan projekat, nego dio sveobuhvatnog investicijskog ciklusa unapređenja školske infrastrukture.

„U protekle dvije godine, na području Tuzlanskog kantona pokrenuli smo izgradnju deset fiskulturnih sala, što najbolje pokazuje opredijeljenost Vlade i Ministarstva da učenicima, bez obzira na to u kojem dijelu Kantona žive, osiguramo kvalitetne i savremene uslove za obrazovanje. Nastava tjelesnog i zdravstvenog odgoja ne smije zavisiti od vremenskih prilika niti od improvizovanih prostora. Naš cilj je da školske sale budu mjesta u kojima će djeca razvijati zdrave životne navike, sportske talente i osjećaj zajedništva“, rekao je ministar Omerović.

Također, uz ove projekte u toku su i brojni radovi na sanaciji i rekonstrukciji postojećih sportskih objekata, s ciljem stvaranja boljih uslova za fizički razvoj učenika i podsticanje bavljenja sportom. Premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić naglasio je da polaganje kamena temeljca predstavlja konkretan rezultat planskog ulaganja u obrazovanje i ravnomjeran razvoj Kantona.

„Svaki novi školski objekat, učionica ili fiskulturna sala direktno je ulaganje u naše mlade ljude. Danas u Stuparima ne postavljamo samo temelje jednog građevinskog objekta, nego temelje kvalitetnijeg obrazovanja, zdravijeg odrastanja i boljih prilika za učenike ovog kraja. Pokretanjem izgradnje deset fiskulturnih sala pokazujemo da ne govorimo o pojedinačnim intervencijama, nego o ozbiljnom i sistemskom investicijskom ciklusu kojim želimo unaprijediti obrazovnu infrastrukturu na području cijelog Tuzlanskog kantona“, izjavio je premijer Halilagić.

U okviru ovog investicijskog ciklusa u 2026. godini počinje izgradnja četiri školske fiskulturne sale. Osim sale u Stuparima, osigurana su sredstva za početak izgradnje fiskulturne sale u OŠ Poljice u iznosu od 520.000 KM, sale OŠ „Šerići“ – Područna škola Priluk u iznosu od 424.300 KM, te fiskulturne sale OŠ „Živinice Gornje“, za koju je planirano 634.000 KM.

Izgradnjom i rekonstrukcijom fiskulturnih sala, školskih poligona i prateće sportske infrastrukture Vlada Tuzlanskog kantona nastoji dugoročno unaprijediti uslove za nastavu, školski sport i zdravije odrastanje djece i mladih na području cijelog Kantona.