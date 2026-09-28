/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili ovaj ponedjeljak

Nedžida Sprečaković
Dnevnik TV Slon, Crno i Bijelo
Foto: Nedžida Sprečaković, novinarka RTV Slon

U nastavku donosimo Crno i bijelo, pregled događaja koji su obilježili ovaj ponedjeljak, 28. septembar 2026. godine:

*** Dvije osobe lišene su slobode nakon pretresa na više lokacija u TK, tokom kojih su pronađene materije koje asociraju na opojnu drogu, digitalne vage, novac i drugi predmeti, a osumnjičeni su nakon kriminalističke obrade predati Kantonalnom tužilaštvu TK.
*** Grad Tuzla ugovorio je sanaciju i proširenje vodovodne mreže na više lokacija u Simin Hanu, Slavinovićima, Požarnici, Grabovici, Mramoru, Tušnju, Mosniku, Batvi i Ši Selu, za šta je izdvojeno više od 450 hiljada KM.
*** U naselju Šići počeli su radovi na priključenju na sistem daljinskog grijanja Tuzle, a projektom je predviđeno stvaranje uslova za povezivanje oko 300 individualnih stambenih objekata preko magistralnog vrelovoda za Lukavac.
*** U Puračiću je otvoreno novo odjeljenje vrtića „Evropa“, a Vlada Tuzlanskog kantona podržala je rekonstrukciju nekadašnjeg obdaništa sa 60 hiljada KM, u okviru šireg programa ulaganja u predškolske kapacitete.
*** JKP Komunalac i Grad Tuzla na Trgu slobode predstavili su građanima sistem selektivnog prikupljanja otpada, uz poruku da pravilno razvrstavanje i reciklaža mogu smanjiti količine otpada koje završavaju na deponijama.
*** Učenici i nastavnici Srednje medicinske škole Tuzla obilježili su Svjetski dan srca akcijom na Trgu slobode, tokom koje su građanima ukazali na značaj prevencije kardiovaskularnih bolesti, zdravih životnih navika i pravovremenog reagovanja kod srčanog zastoja.
*** Fudbalska reprezentacija BiH večeras od 20 sati i 45 minuta u Bukureštu protiv Rumunije igra drugi susret Lige nacija, u koji ulazi sa jednim bodom osvojenim remijem protiv Poljske, a utakmica će biti odigrana bez prisustva publike.

 

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