Digitalni obrazac ŠV-20 stiže na univerzitete u Federaciji BiH

Digitalni obrazac ŠV-20 postepeno će biti uveden na univerzitetima u Federaciji Bosne i Hercegovine, čime se nastavlja digitalizacija procesa prikupljanja statističkih podataka u visokom obrazovanju.

Federalni zavod za statistiku uveo je novi način dostavljanja podataka koji bi studentima i visokoškolskim ustanovama trebao pojednostaviti administrativne procedure i ubrzati prikupljanje potrebnih informacija.

Novi sistem omogućava elektronsko popunjavanje obrasca, uz standardizaciju podataka i manju mogućnost grešaka prilikom unosa. Cilj je da prikupljene statističke informacije budu tačnije, pouzdanije i dostupnije za dalju obradu.

U prvoj fazi, tokom akademske 2026/2027. godine, digitalni obrazac ŠV-20 koristit će studenti koji se upisuju na Univerzitet u Sarajevu. Nakon toga planirano je njegovo postepeno uvođenje i na ostalim univerzitetima u Federaciji BiH.

Iz Federalnog zavoda za statistiku navode da će digitalizacija biti nastavljena i u drugim segmentima prikupljanja podataka, s ciljem uspostavljanja savremenijeg i efikasnijeg statističkog sistema.

Digitalnom obrascu moguće je pristupiti putem online platforme Federalnog zavoda za statistiku, a dostupan je i pristup putem mobilnih uređaja skeniranjem QR koda.

Uvođenje digitalnog obrasca ŠV-20 trebalo bi smanjiti administrativno opterećenje, pojednostaviti dostavljanje podataka i unaprijediti kvalitet statističkih informacija u oblasti visokog obrazovanja.