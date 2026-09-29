Univerzitet u Tuzli jubilej obilježava planinarskim pohodom na Konjuh

Nedžida Sprečaković
Univerzitet u Tuzli jubilej obilježava planinarskim pohodom na Konjuh
Univerzitet u Tuzli jubilej obilježava planinarskim pohodom na Konjuh

Povodom 50 godina postojanja i rada Univerziteta u Tuzli, u subotu, 10. oktobra, bit će organizovan Univerzitetski planinarski pohod na planinarski dom Javorje na Konjuhu.

Pohod organizuje Univerzitet u Tuzli u saradnji s Planinarskim društvom „Konjuh“, a poziv za učešće upućen je studentima, zaposlenicima Univerziteta, ali i svim zainteresovanim građanima.

Polazak autobusom i automobilima planiran je u 7:30 sati ispred Hotela Tuzla, dok će pješačenje na relaciji Stupari–Javorje početi u 9 sati.

Okupljanje učesnika kod planinarskog doma Javorje predviđeno je u podne, nakon čega su planirani obilazak kolonije stećaka, izložba flore i faune Konjuha, kao i izložba visokogorske sekcije uz pokaznu vježbu.

Univerzitetske planinarske igre počet će u 14 sati, dok je povratak prema Stuparima planiran u 17:30. Dolazak u Tuzlu očekuje se oko 19 sati.

Za učesnike Univerzitetskog planinarskog pohoda osigurani su prevoz, planinarski grah i čaj. Organizatori preporučuju odgovarajuću odjeću i obuću za planinarenje, kao i rezervnu odjeću i obuću.

Prijave su otvorene do 8. oktobra putem e-mail adrese [email protected] ili na broj telefona 061/738-580.

Učešće je dobrovoljno, a svaki učesnik u pohodu učestvuje na vlastitu odgovornost.

Ovim događajem Univerzitet u Tuzli želi u prirodnom ambijentu Konjuha, uz druženje studenata, zaposlenika i građana, obilježiti pola stoljeća rada i razvoja.

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