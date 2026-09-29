Vlada FBiH donijela nove odluke o boračkim naknadama, poznat i iznos egzistencijalne naknade

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je šest odluka kojima su utvrđeni koeficijenti, osnovice i iznosi za isplatu naknada boračkoj populaciji, planiranih u budžetu Federacije BiH za 2026. godinu.

Odluke su donesene na prijedlog Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, u okviru programa Poboljšavanje društveno-ekonomskog statusa pripadnika boračke populacije i očuvanje tekovina odbrambeno-oslobodilačkog rata.

Za obračun i isplatu mjesečnih novčanih naknada dobitnicima ratnih priznanja i odlikovanja i članovima njihovih porodica za period od jula do decembra 2026. godine utvrđen je koeficijent jedan. Visina primanja bit će određena na osnovu ovog koeficijenta i propisane osnovice, u skladu sa zakonom.

Koeficijent jedan utvrđen je i za obračun i isplatu mjesečne novčane egzistencijalne naknade demobiliziranim braniocima i članovima njihovih porodica za period od jula do septembra 2026. godine.

Vlada FBiH utvrdila je i iznos mjesečne novčane egzistencijalne naknade demobiliziranim braniocima i članovima njihovih porodica za period od jula do decembra ove godine. Naknada iznosi 6,44 KM za svaki mjesec proveden u Oružanim snagama.

Na osnovu utvrđenog iznosa i propisanog koeficijenta određivat će se visina mjesečne egzistencijalne naknade za svakog korisnika.

Donesena je i odluka o osnovici za određivanje visine mjesečnih naknada korisnicima boračko-invalidske zaštite u Federaciji BiH za period od jula do decembra 2026. godine. Osnovica za obračun invalidnina utvrđena je u iznosu od 1.216,02 KM.

Prema toj osnovici određivat će se visina ličnih i porodičnih invalidnina, kao i naknada korisnicima boračko-invalidske zaštite koji su to pravo stekli do 6. aprila 1992. godine.

Za obračun i isplatu ovih naknada također je utvrđen koeficijent jedan.

Visina svih pojedinačnih primanja bit će obračunata u skladu sa važećim zakonima koji uređuju prava demobiliziranih branilaca, ratnih vojnih invalida, porodica poginulih boraca te dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja.