Dobrovoljno darivanje krvi: Uručena 52 priznanja darivaocima u TK

Dobrovoljno darivanje krvi bilo je u fokusu događaja koji je organizovao Crveni križ Tuzlanskog kantona, gdje su uručena priznanja i zahvalnice najaktivnijim darivaocima i animatorima koji godinama promovišu ovu humanu praksu.

Ukupno su uručena 52 priznanja i zahvalnice, među kojima i 13 plaketa za darivaoce koji su krv dali više od 25, a manje od 50 puta. Priznanja su dobili i oni koji su krv darovali 10 i 20 puta, kao i animatori koji svojim primjerom i angažmanom podstiču druge da se uključe.

Iz Crvenog križa Tuzlanskog kantona poručuju da je cilj ovakvih događaja zahvaliti ljudima koji godinama pomažu održavanju stabilnih zaliha krvi, ali i dodatno razvijati kulturu dobrovoljnog darivanja krvi.

Koordinatorica za dobrovoljno darivanje krvi Crvenog križa TK Amra Pirić navodi da se aktivnosti tokom godine provode u saradnji sa Poliklinikom za transfuziologiju, školama, većim firmama i drugim kolektivima.

„Crveni križ Tuzlanskog kantona nastoji na ovaj način odati zahvalnost postojećim dobrovoljnim davaocima krvi i animatorima, ali i uključiti one koji do sada nisu bili dio ovih aktivnosti“, kazala je Pirić.

Među nagrađenima su i oni koji krv daruju već decenijama. Hidajet Imamović dobrovoljni je davalac od 1991. godine i kaže da je pomaganje ljudima razlog zbog kojeg se akcijama redovno odaziva.

„Uvijek sam smatrao da treba pomagati ljudima, a najbolje je pomoći anonimno. To je stvarno najbolji način da nekome pomognemo, a da on to možda nikada i ne sazna“, kaže Imamović.

Za Lejlu Bureković prvo iskustvo darivanja krvi vezano je za srednjoškolske dane. Na odluku je, kako kaže, uticao i primjer starijeg brata, koji je godinama dobrovoljno darivao krv.

„Željela sam da se osjećam korisno. Ne traje dugo, ne boli, a nekome smo pomogli“, ističe Bureković.

U Crvenom križu podsjećaju da građani krv ne moraju darivati isključivo tokom organizovanih akcija. Oni koji ispunjavaju zdravstvene uslove mogu se javiti i direktno transfuziološkoj službi, gdje prije darivanja prolaze ljekarski pregled.

Nina Đulabić, volonterka Crvenog križa TK, navodi da cijeli proces, od dolaska i pregleda do samog darivanja, najčešće traje oko pola sata.

Dobrovoljno darivanje krvi ima posebno važnu ulogu u održavanju stabilnih zaliha, jer potrebe pacijenata postoje svakodnevno. Zbog toga u Crvenom križu TK nastavljaju sa animiranjem novih darivalaca i organizovanjem akcija širom kantona.