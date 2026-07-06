Crveni križ TK uspostavio komunikacijsku platformu za Marš mira 2026

Marš mira 2026 imat će jedinstvenu komunikacijsku platformu namijenjenu učesnicima, s ciljem bolje koordinacije i pravovremene razmjene informacija tokom organizacije i realizacije ovogodišnjeg pohoda.

Platformu je uspostavio Crveni križ Tuzlanskog kantona, u ime Pododbora za logističku podršku, kako bi učesnici na jednom mjestu imali pristup provjerenim i ažurnim informacijama.

Na platformi će biti dostupne zvanične obavijesti Pododbora za logističku podršku, upute za rad i postupanje na terenu, informacije o rasporedu aktivnosti, logističke i operativne obavijesti, kao i podaci o mjestima distribucije vode i voća.

Učesnici će putem platforme moći pratiti i važne izmjene, hitna obavještenja te druge informacije koje se odnose na organizaciju i realizaciju Marša mira 2026.

Pridruživanje platformi omogućeno je skeniranjem QR koda sa objave, korištenjem komunikacijskog QR koda koji se nalazi na svakoj akreditaciji, kao i putem linka: https://tinyurl.com/marsmira.

Iz Crvenog križa Tuzlanskog kantona pozvali su sve učesnike da se pridruže komunikacijskoj platformi, kako bi tokom Marša mira imali pravovremene i tačne informacije na jednom mjestu.