Više od 25.000 ljudi odaje počast žrtvama genocida u Srebrenici

Obilježavanje genocida u Srebrenici okupilo je danas u Potočarima više od 25.000 ljudi, koji prisustvuju komemoraciji, kolektivnoj dženazi i ukopu žrtava.

Prema raspoloživim podacima, više od 19.000 osoba koje su se uputile prema Potočarima prošlo je policijske kontrolne punktove na području Kladnja i Kalesije, a njihov dolazak u Memorijalni centar se nastavlja.

Njima se pridružilo oko 6.000 učesnika Marša mira, kao i učesnici maratona, biciklisti, motociklisti i brojne delegacije i građani koji su ranije stigli u Potočare.

Veliki broj ljudi danas odaje počast žrtvama genocida u Srebrenici i prisustvuje obilježavanju 31. godišnjice genocida počinjenog u julu 1995. godine.

Uprkos velikom broju učesnika i pojačanom saobraćaju prema Potočarima, prema dostupnim informacijama, nisu zabilježeni sigurnosni incidenti.