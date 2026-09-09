Ovo voće može pomoći pamćenju i zdravlju mozga

Brusnice spadaju među voće koje bi moglo imati pozitivan uticaj na pamćenje i zdravlje mozga, pokazalo je istraživanje britanskog Univerziteta Istočna Anglija, u kojem su ispitanici ovu namirnicu konzumirali tokom 12 sedmica.

U istraživanju je učestvovalo 60 zdravih osoba. Polovina njih svakodnevno je uzimala prah od brusnice, dok je druga grupa dobijala placebo.

Nakon 12 sedmica kod osoba koje su konzumirale brusnice zabilježeno je bolje pamćenje svakodnevnih događaja, poboljšana cirkulacija krvi u mozgu, kao i niži nivo takozvanog lošeg, LDL holesterola.

Brusnice i pamćenje

Istraživanje je predvodio dr. David Vauzour, koji je naveo da je riječ o jednoj od prvih studija koja je pratila dugoročniji uticaj brusnica na kognitivne sposobnosti i zdravlje mozga.

Dobijeni rezultati ocijenjeni su ohrabrujućim, ali istraživači naglašavaju da su potrebne dodatne studije kako bi se preciznije utvrdilo na koji način brusnice i druge bobice mogu uticati na funkcije mozga i rizik od kognitivnog propadanja.

Posebno je zanimljivo što su određene promjene u pamćenju zabilježene već nakon 12 sedmica. Ipak, rezultati ne znače da brusnice same po sebi mogu spriječiti demenciju, već predstavljaju osnovu za dalja istraživanja njihovog mogućeg zaštitnog djelovanja.

Zašto su brusnice korisne u ishrani?

Brusnice sadrže antioksidanse, među kojima su vitamin C, vitamin E i flavonoidi, koji pomažu organizmu u borbi protiv djelovanja slobodnih radikala.

Bogate su i vlaknima, zbog čega mogu doprinijeti urednijoj probavi, a poznate su i po tome što se često povezuju sa zdravljem urinarnog trakta.

Zbog svog sastava brusnice se mogu uključiti u svakodnevnu ishranu kao svježe, sušene ili u obliku dodataka, uz napomenu da proizvodi od brusnice mogu sadržavati različite količine šećera i drugih dodataka.