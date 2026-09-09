Macron traži zabranu društvenih mreža za mlađe od 15 godina u cijeloj EU

Francuski predsjednik Emmanuel Macron pozvao je Evropsku komisiju da podrži zabranu korištenja društvenih mreža za djecu mlađu od 15 godina na nivou cijele Evropske unije.

Zahtjev je uputio predsjednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen nakon što Francuska nije uspjela usvojiti vlastiti zakon kojim bi bila uvedena slična ograničenja.

Macron traži jedinstveno evropsko pravilo

U pismu upućenom krajem augusta Macron je naveo da je, nakon pada francuskog prijedloga zakona pred Ustavnim vijećem, potrebno uspostaviti jedinstven evropski okvir.

Njegov prijedlog predviđa potpunu zabranu pristupa društvenim mrežama za osobe mlađe od 15 godina, a kao razlog navodi potrebu snažnije zaštite djece od negativnih posljedica korištenja ovih platformi.

Francuski predsjednik već duže vrijeme pokušava pridobiti podršku drugih članica Evropske unije za strožija pravila kada je riječ o pristupu djece društvenim mrežama.

Evropske zemlje nemaju jedinstven stav

Rasprava o ograničavanju pristupa društvenim mrežama za mlađe korisnike posljednjih mjeseci vodi se i u drugim evropskim zemljama. Dodatno je intenzivirana nakon što je Australija uvela zabranu korištenja društvenih mreža za mlađe od propisane starosne granice.

Zagovornici restrikcija upozoravaju na utjecaj društvenih mreža na mentalno zdravlje, sigurnost i razvoj djece, dok pojedine države, posebno u Skandinaviji, smatraju da veća odgovornost treba ostati na roditeljima.

Komisija razmatra drugačiji model

Ursula von der Leyen ranije je najavila da Evropska unija razmatra mjere kojima bi se pristup društvenim mrežama najmlađima mogao ograničiti u svih 27 država članica.

Jedna od opcija podrazumijeva sistem ograničenja prema starosnim grupama. Prema tom pristupu, djeca mlađa od 13 godina imala bi veoma ograničen pristup uz nadzor, dok bi se mjere postepeno ublažavale s godinama.

Macron, međutim, zagovara strožije rješenje i traži potpunu zabranu korištenja društvenih mreža do navršene 15. godine.

Francuska će, prema najavama iz Macronovog ureda, pokušati doraditi i vlastiti zakon, bez obzira na to hoće li njegov prijedlog dobiti podršku na nivou Evropske unije.