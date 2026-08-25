Evropska komesarka za proširenje Marta Kos poručila je u Zagrebu da proširenje Evropske unije više nije samo pitanje povećanja broja članica, već jačanja same Unije. Zemljama kandidatima istovremeno je poslala jasnu poruku – evropski put mora biti njihov stvarni strateški izbor.

Kos je govorila na Konferenciji ambasadora, generalnih konzula, konzula i vojnih atašea, gdje je ocijenila da bi 2026. godina mogla biti rekordna kada je riječ o procesu proširenja EU.

Prema njenim riječima, tokom prvih osam mjeseci ove godine otvoreno je i zatvoreno više pregovaračkih poglavlja nego u bilo kojoj godini u posljednjih četvrt stoljeća.

„Proširenjem Evropa postaje snažnija“

Kos je naglasila da se na proširenje danas ne može gledati samo kao na povećanje Evropske unije.

„Proširenje danas nije pitanje toga da našu Uniju učinimo većom. Proširenje je pitanje toga da sebe učinimo snažnijima“, poručila je evropska komesarka.

Kako je navela, postojanje geopolitičkih „sivih zona“ na evropskom kontinentu povećava nesigurnost i ranjivost, zbog čega politika proširenja sve više dobija i sigurnosni značaj.

Crna Gora i Albanija među predvodnicima

Govoreći o zemljama koje su ostvarile napredak, Kos je posebno izdvojila Crnu Goru i Albaniju.

Crna Gora je do sada otvorila svih 33 pregovaračka poglavlja, od kojih je 18 privremeno zatvoreno, čime i dalje prednjači među državama koje pregovaraju o članstvu u Evropskoj uniji.

Albanija je, prema riječima Kos, ostvarila značajan napredak u ispunjavanju privremenih mjerila u oblasti vladavine prava i počela proces zatvaranja pregovaračkih poglavlja.

Napredak su, dodala je, u prethodne dvije godine ostvarile i Ukrajina i Moldavija kada je riječ o usklađivanju njihovog zakonodavstva s pravilima Evropske unije.

Jasna poruka i ostalim kandidatima

Kos je poručila da želi vidjeti i druge zemlje kandidate među predvodnicima procesa, ali da to zavisi od njihove spremnosti da provedu potrebne reforme i izgrade povjerenje sa svim državama članicama EU.

„Zemlje kandidati moraju istinski izabrati Evropu. Našu zajedničku sigurnost i zajedničke vrijednosti“, kazala je Kos.

Poruka je posebno značajna i za zemlje Zapadnog Balkana, među kojima je i Bosna i Hercegovina, koja ima status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji.

EU se također mora pripremiti za nove članice

Komesarka je naglasila da obaveze ne postoje samo za zemlje koje žele ući u EU, već da se i sama Evropska unija mora pripremiti za buduće proširenje.

Najavila je da će Evropska komisija u septembru predstaviti prijedloge o tome kako Uniju pripremiti za prijem novih članica, uoči sastanka Evropskog vijeća posvećenog proširenju u oktobru.

Među pitanjima koja će se morati riješiti su utjecaj novih članica na evropski budžet, način donošenja odluka u proširenoj Uniji, zaštita vladavine prava te eventualne promjene sadašnjeg modela proširenja.

Poruka iz Zagreba tako pokazuje da je proširenje ponovo visoko na političkoj agendi Evropske unije, ali i da će brzina napredovanja svake zemlje zavisiti prije svega od provedenih reformi i jasnog opredjeljenja za evropske vrijednosti.