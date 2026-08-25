Pravi ribarski kapitalac ulovljen je u Salakovačkom jezeru kod Mostara – som dug čak 196 centimetara i težak oko 45 kilograma.

Nesvakidašnji ulov zabilježen je u nedjelju navečer, a impresivne dimenzije ribe privukle su veliku pažnju ljubitelja ribolova.

Nakon što su soma izvukli iz vode, ribari su ga izmjerili i fotografirali. Ipak, njihov ulov nije završio kao trofej – ribu su ubrzo vratili u jezero.

Na snimku objavljenom nakon ulova može se vidjeti trenutak kada je veliki som ponovo pušten u vodu, pa će ovaj kapitalni primjerak nastaviti plivati Salakovačkim jezerom.

Ulov soma dugog gotovo dva metra svakako je prizor koji se ne viđa svakog dana, čak ni među iskusnim ribolovcima.