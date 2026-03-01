Kada pržite ribu, u tavu dodajte ovaj sastojak i nema neprijatnog mirisa

Kada pržite ribu, postoji jednostavan trik koji može pomoći da se ublaži neprijatan miris u kuhinji i istovremeno poboljša tekstura jela.

Prženje ribe često prati intenzivan miris koji se zadržava u prostoru. Međutim, dodavanjem male količine mlijeka u tavu moguće je ublažiti taj problem. Riba se inače lako priprema, bilo da je riječ o morskoj ili riječkoj vrsti. Ako koristite smrznute filete ili cijelu ribu, važno je da ih pravilno odmrznete prije pripreme.

Trik se sastoji u tome da se u tavu sipa oko 100 do 125 mililitara mlijeka, a kada se lagano zagrije, dodaje se riba. Prženje u mlijeku može doprinijeti mekšoj teksturi mesa, dok mlijeko pomaže u upijanju neprijatnih mirisa, posebno kod riječne ribe, navodi Stvar ukusa.

Ova jednostavna metoda može olakšati pripremu ribe, smanjiti neugodne mirise i doprinijeti boljoj teksturi jela, bez dodatnih komplikacija u kuhinji.