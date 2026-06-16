Nermin Nikšić smatra da je bitno da izborni rezultati budu barem približni fer rezultatima, odnosno, da budu približni izbornoj volji građana.

Predsjednik Socijaldemokratske partije BiH Nermin Nikšić, zajedno sa svojim saradnicima, danas je u centrali SDP BiH primio međunarodnu delegaciju koju je predvodila Tanja Fajon, bivša potpredsjednica Vlade i ministrica vanjskih i evropskih poslova Republike Slovenije.

Pored Fajon, delegaciju su činili predstavnici kabineta američkih kongresmena Maria Diaz-Balarta i Petea Aguilara, te međunarodni eksperti iz oblasti vezanih za izborne procese.

Glavna tema sastanka bila su očekivanja od uvođenja modernih tehnologija u bosanskohercegovački izborni proces, u osvit predstojećih Općih izbora u našoj zemlji.

Predsjednik Nikšić je izrazio zadovoljstvo što će se moderne izborne tehnologije napokon primijeniti, iako put do uvođenja tog procesa nije bio lagan. Podsjetio je prisutne na sastanku da je SDP BiH bio jedan od inicijatora uvođenja ovih tehnologija, još 2018. godine.

„Svjedoci smo da su u proteklim izbornim mandatima izborne prevare i manipulacije bile jako raširene. Svake izbore smo imali slučajeve krađe glasova, a sve je zavisilo od onih koji broje glasova, umjesto od izborne volje građana.

Nadamo se da će nove tehnologije značajno smanjiti manipulacije, iako i ove tehnologije nisu nepodložne pokušajima tehničkih manipulacija i slično. Ali, bitno nam je da izborni rezultati budu barem približni fer rezultatima, odnosno, da budu približni izbornoj volji građana“, rekao je, između ostalog, predsjednik SDP BiH, navedeno je u saopćenju ove političke stranke.