Požar kod Konjica ponovo se aktivirao i širi prema selu Brđani

Jasmina Ibrahimović
Foto: FUCZ

Požar na području Kanjine i Živašnice kod Konjica i dalje je aktivan. Iako je prethodno bio lokaliziran, ponovo se aktivirao, proširio na veliko i teško pristupačno područje te se trenutno širi prema selu Brđani i iznad Kanjine.

Pomoćnik gradonačelnika u Službi za civilnu zaštitu i vatrogastvo Grada Konjica Husein Hodžić kazao je za Fenu da je požar izbio prije nekoliko dana, a da njegovo gašenje dodatno otežava nepristupačan teren.

„Požar je bio lokaliziran, međutim, ponovo se aktivirao, proširio se i otišao još dalje te se sada širi prema selu Brđani i iznad sela Kanjina. Požar je zaista ogroman i na vrlo nepristupačnom području“, kazao je Hodžić.

Na terenu su angažirane ekipe iz Konjica, dok je tokom dana u gašenju požara pomagao i helikopter Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.

Hodžić je istaknuo da danas nije bilo angažmana Air Tractora, te dodao da požar trenutno ne ugrožava direktno stambene objekte, ali im se približava.

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