Jednostavan trik protiv komaraca koji ne košta skoro ništa

Tople večeri mnogi najradije provode na balkonu, terasi ili u dvorištu, ali uživanje na otvorenom često pokvare komarci. Osim što njihovi ubodi svrbe i stvaraju nelagodu, komarci mogu biti i prenosioci određenih bolesti, zbog čega se sve više traže prirodni načini zaštite.

Prije nego što posegnete za hemijskim sredstvima, jedno rješenje možete potražiti u kuhinji. Talog crne kafe često se spominje kao jedan od jednostavnih i jeftinih načina za odbijanje komaraca.

Nakon što skuhate kafu, talog treba sačuvati, raširiti na papir ili tanjir i ostaviti da se potpuno osuši. Kada se osuši, može se staviti u vatrostalnu posudu ili na komad aluminijske folije, a zatim pažljivo zapaliti. Talog neće gorjeti otvorenim plamenom, nego će polako tinjati i stvarati dim čiji miris komarcima ne odgovara.

Takav miris može pomoći da komarci zaobilaze prostor u kojem sjedite, bilo da je riječ o balkonu, terasi ili vrtu. Talog kafe može se koristiti i u mjestima gdje se nakuplja voda, poput podložaka za saksije ili posuda u dvorištu, jer komarci upravo u stajaćoj vodi polažu jajašca.

Osim kafe, prirodnu zaštitu mogu pružiti i određene biljke. Komarcima ne odgovaraju intenzivni mirisi lavande, bosiljka, ruzmarina, mente i matičnjaka. Saksije s ovim biljkama mogu se postaviti na prozorske daske, pored vrata ili oko mjesta gdje se sjedi na otvorenom.

Njihova snaga krije se u eteričnim uljima. Za jači miris listove mente, bosiljka ili ruzmarina povremeno možete protrljati među prstima. Eterična ulja lavande, eukaliptusa, citronele ili paprene metvice mogu se koristiti u difuzeru, a od njih se može napraviti i prirodni sprej. Nekoliko kapi ulja pomiješa se s vodom i malo medicinskog alkohola u bočici s raspršivačem, a zatim se poprska prostor ili odjeća.

Ipak, najvažniji korak u borbi protiv komaraca je uklanjanje stajaće vode. Treba redovno prazniti kante, podloške za cvijeće, dječije igračke, stare posude, začepljene oluke i sve predmete u kojima se nakon kiše može zadržati voda. Komarcima je za razmnožavanje dovoljna i vrlo mala količina vode.

Dobar saveznik može biti i običan ventilator. Komarci su slabi letači, pa im i lagano strujanje zraka otežava kretanje i slijetanje. Ventilator na terasi ili balkonu može smanjiti njihovo prisustvo, a istovremeno rashladiti prostor tokom toplih večeri.