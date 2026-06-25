Podočnjaci: Prirodni načini koji mogu pomoći da izgledaju manje izraženo

Podočnjaci su čest estetski problem s kojim se suočavaju mnogi, a mogu biti posljedica umora, nedostatka sna, stresa, dehidracije, načina života, ali i genetike.

Iako ne postoji rješenje koje ih može potpuno ukloniti u svim slučajevima, postoje jednostavne prirodne metode koje mogu pomoći da njihov izgled bude manje izražen.

Jedan od najpoznatijih načina su hladni oblozi. Ohlađene kašike, kriške krastavca ili vrećice zelenog čaja mogu pomoći u smanjenju otoka i osvježiti područje oko očiju. Hladnoća djeluje tako što privremeno sužava krvne sudove, zbog čega područje ispod očiju može izgledati odmornije.

Važnu ulogu ima i unos dovoljno tečnosti. Dehidracija može dodatno naglasiti tamne kolutove ispod očiju, pa se preporučuje redovan unos vode tokom dana, posebno u periodima visokih temperatura ili povećane fizičke aktivnosti.

Stručnjaci savjetuju i kvalitetan san, najčešće od sedam do osam sati, jer nedostatak odmora može učiniti da lice izgleda umornije, a podočnjaci vidljiviji. Korisno je obratiti pažnju i na unos soli, jer veće količine soli mogu doprinijeti zadržavanju tečnosti i natečenosti lica.

Nježna masaža područja ispod očiju može potaknuti cirkulaciju i smanjiti oticanje, ali je važno da se izvodi pažljivo, bez jakog pritiska, jer je koža oko očiju osjetljiva i tanka.

Na izgled kože utiče i ishrana. Namirnice bogate vitaminima C i K mogu doprinijeti zdravlju kože i krvnih sudova, pa se preporučuje raznovrsna ishrana s dovoljno voća, povrća i drugih hranjivih sastojaka.

Ukoliko su podočnjaci stalno prisutni, ne povlače se uprkos promjeni životnih navika ili su praćeni drugim tegobama, preporučuje se konsultacija s ljekarom kako bi se isključili mogući zdravstveni uzroci.