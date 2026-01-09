Jednostavno uklanjanje leda sa stepenica bez soli

Edina Rizvić Aščić
Jednostavno uklanjanje leda sa stepenica bez soli
Foto:Daibau

Uklanjanje leda sa stepenica tokom zimskih dana postaje ozbiljan sigurnosni problem, jer snijeg i mraz stvaraju poledicu koja dovodi do sve većeg broja povreda, posebno kod starijih osoba.

Ortoped Uroš Novaković upozorava da su u posljednje vrijeme česti prijelomi kuka i natkoljenice upravo zbog klizavih prilaza, stepeništa i pješačkih staza oko stambenih objekata.

Zašto so oštećuje stepenice

So se često koristi kao najbrže rješenje, ali kod kućnih ulaza i stepenica može napraviti više štete nego koristi. Beton tokom zime počinje da se kruni, dok su kod keramičkih pločica najosjetljivije fugne u koje so prodire, pa se nakon nekoliko sezona pojavljuju pukotine i trajna oštećenja.

Kod betonskih i popločanih površina agresivno djelovanje soli ubrzava propadanje materijala.

Vlaga, niske temperature i so zajedno stvaraju uslove u kojima se površinski slojevi odvajaju, a stepenice postaju još klizavije i opasnije. Zbog toga se sve češće traže alternativna rješenja za uklanjanje leda sa stepenica koja su sigurnija i za ljude i za materijal.

Jednostavan trik koji sprječava novu poledicu

Postoji praktično rješenje koje ne zahtijeva so, a efikasno djeluje i pri niskim temperaturama. U toplu vodu dodaje se deterdžent za suđe i manja količina alkohola jačine oko 70 posto, smjesa se pažljivo nanosi na zaleđene površine i led se vrlo brzo topi.

Ovakva kombinacija dodatno sprječava ponovno formiranje poledice i čini stepenice sigurnijim za kretanje.

Prije nanošenja smjese preporučuje se da se snijeg i veći komadi leda uklone mehanički, metlom ili lopatom. Uklanjanje leda sa stepenica na ovaj način pokazalo se kao jednostavno, pristupačno i dugoročno sigurnije rješenje za zimske dane.

 

