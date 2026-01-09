Slavonija okovana ledom: Crveno upozorenje DHMZ-a, temperature i do -9 stepeni

Jasmina Ibrahimović
Foto: RTV Slon

Slavonija se jutros suočila s izrazito hladnim i opasnim vremenskim uslovima, jer su kiša koja se smrzava i poledica okovali veći dio regije ledom. Državni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje za Osječku regiju, dok je za Zagrebačku regiju na snazi narančasto upozorenje zbog poledice.

Snijeg mjestimično pada u Lici, ali i u pojedinim dijelovima Dalmacije. Umjerena opasnost od hladnih valova danas i tokom vikenda prisutna je u Zagrebačkoj i Karlovačkoj regiji, dok se u Gospićkoj regiji popuštanje hladnoće očekuje u subotu, a u Riječkoj u nedjelju.

Jutarnje temperature bile su izrazito niske u unutrašnjosti. U Gradištu kod Županje izmjereno je -9 stepeni, u Slavonskom Brodu, Osijeku i Varaždinu -8, dok su Daruvar, Bjelovar i Karlovac zabilježili -7. U Zagrebu i Gospiću temperatura je iznosila -6 stepeni. Za razliku od kontinenta, na Zavižanu i u Kninu izmjereno je 0 stepeni, dok su obalni i južni krajevi znatno topliji, s temperaturama do 10 stepeni u Komiži.

Iz DHMZ-a su upozorili građane da prate prognoze i upozorenja te da izbjegavaju izlazak ako nije neophodno. Poseban oprez savjetuje se hroničnim bolesnicima, naročito onima s kardiovaskularnim i respiratornim problemima. Također se upozorava na opasnost od klizavih pločnika i kolovoza zbog poledice i snijega, kao i na povećan rizik od padova i povreda.

Pri niskim temperaturama preporučuje se izbjegavanje težih fizičkih poslova na otvorenom i aktivnosti koje mogu izazvati ubrzano disanje.

