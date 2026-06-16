BiH u petak ponovo na sivoj listi Moneyvala

Bosna i Hercegovina (BiH) bi u petak trebala ponovo biti uvrštena na sivu listu Moneyvala, tijela Vijeća Evrope koje prati oblast sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma.

Takva odluka za državu znači ozbiljno upozorenje, jer ukazuje na nedostatke u sistemu i može utjecati na investicije, ali i na pojedine finansijske transakcije.

BiH je već bila na sivoj listi u periodu od 2015. do 2018. godine. Na ovu listu dospijevaju države kod kojih su uočeni značajni problemi u sistemu borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma, ali koje pokazuju spremnost da te nedostatke otklone. Osim sive, postoji i crna lista, na kojoj se nalaze zemlje s najtežim propustima u ovoj oblasti.

Mogućnost da se Bosna i Hercegovina ponovo nađe na sivoj listi najavljivana je proteklih mjeseci, a takav ishod postao je izvjesniji nakon sastanka Moneyvala održanog prošlog mjeseca u Helsinkiju. Tada je preporučeno da BiH bude zvanično uvrštena na listu zemalja pod pojačanim nadzorom.

Prema nezvaničnim informacijama, konačna odluka trebala bi biti donesena na plenarnoj sjednici Moneyvala zakazanoj za petak. Delegacija Bosne i Hercegovine navodno je već obaviještena da će država biti stavljena na sivu listu.

Jedan od ključnih razloga za ovakvu odluku jeste to što Federacija BiH nije uspostavila registar stvarnih vlasnika pravnih lica. Taj registar je jedan od važnih mehanizama za sprečavanje zloupotreba u finansijskom sistemu, dok je u Republici Srpskoj ovaj posao ranije završen. Federacija BiH, također, nije usvojila ni zakon koji se odnosi na oduzimanje nezakonito stečene imovine.

Vlasti u BiH pokušale su ublažiti negativnu odluku usvajanjem Prijedloga zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom s ciljem sprečavanja terorizma, finansiranja terorizma i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje. Ipak, iz Moneyvala je ranije poručeno da je taj korak napravljen prekasno.

Uz odluku o stavljanju BiH na sivu listu, očekuje se da vlasti dobiju i akcioni plan koji će morati provesti kako bi država bila uklonjena s liste. Taj plan trebao bi obuhvatiti usvajanje potrebnih propisa, ali i njihovu stvarnu primjenu u praksi.