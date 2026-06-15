Katar iznenadio Švicarsku, šta to znači za BiH i može li naša reprezentacija do osmine finala?

Nakon remija Bosne i Hercegovine i Kanade u prvom kolu Grupe B, uslijedilo je novo iznenađenje. Katar je osvojio bod protiv favorizovane Švicarske i dodatno zakomplikovao situaciju u grupi u kojoj se nalazi naša reprezentacija.

Rezultat 1:1 znači da nakon prvog kola sve četiri selekcije imaju po jedan bod. Ono što je prije nekoliko dana djelovalo kao grupa sa jasnim favoritima sada je potpuno otvoreno, a Bosna i Hercegovina ostala je u igri za jedno od prva dva mjesta.

Iako je Švicarska bila bolji rival tokom većeg dijela utakmice, propustila je veliki broj prilika i na kraju platila cijenu neefikasnosti. Katar je pokazao disciplinu, strpljenje i sposobnost da kazni svaku grešku protivnika, što mu je donijelo historijski bod na svjetskim prvenstvima.

Dobra i loša vijest za Zmajeve

Remi Katara i Švicarske za Bosnu i Hercegovinu ima dvije strane. Loša vijest je da Švicarci sada više nemaju prostora za novi kiks. Utakmica protiv BiH praktično je postala njihovo finale grupne faze i očekuje se mnogo ozbiljniji pristup nego protiv Katara.

Dobra vijest je da je pritisak sada potpuno na strani Švicarske. Naša reprezentacija nema imperativ pobjede, dok bi novi neuspjeh jednog od favorita mogao ozbiljno ugroziti njihove šanse za prolazak dalje.

Upravo zato bi Zmajevi mogli imati više prostora za igru nego što se očekivalo prije početka turnira.

Grupa B potpuno je otvorena

Najveća promjena nakon prvog kola jeste činjenica da se Bosna i Hercegovina više ne mora zadovoljavati kalkulacijama za treće mjesto. Ako bi naša reprezentacija uspjela iznenaditi Švicarsku, pitanje prolaska u osminu finala bilo bi veoma blizu rješenja već nakon drugog kola.

Istovremeno, remi Katara pokazao je da nijedna utakmica neće biti lagana. Katar je dokazao da može biti neugodan protivnik, posebno kada se brani u niskom bloku i čeka priliku iz kontranapada.

Šta očekivati dalje?

Pred našom reprezentacijom sada su dvije ključne utakmice. Prva protiv Švicarske koja se igra 18. juna, mogla bi odrediti rasplet cijele grupe, dok bi susret s Katarom mogao biti direktna borba za plasman u nokaut fazu.

Ono što je sigurno jeste da nakon prvog kola nema nedodirljivih ekipa. Katar je to pokazao protiv Švicarske, a Bosna i Hercegovina sada ima priliku da u jednoj od najizjednačenijih grupa prvenstva napravi veliki korak ka osmini finala.