Gradonačelnik New Yorka dobio dres BiH s Džekinim imenom

Amra Šabić-El-Rayess objavila je na Facebooku da je gradonačelniku New Yorka Zohranu Mamdaniju poklonila dres fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine s imenom Edina Džeke.

Kako je navela, bilo joj je posebno zadovoljstvo zabilježiti osmijeh i sreću gradonačelnika Mamdanija kada je vidio dres reprezentacije BiH.

“Cijeli svijet je fasciniran pričom BiH fudbalera, jednom predivnom i neočekivanom pričom uspjeha, upornosti i nade”, napisala je Šabić-El-Rayess.

U objavi je poručila da s nestrpljenjem očekuje da Zmajeve bodri uživo u Seattleu, te reprezentativcima poželjela sreću u nastavku Svjetskog prvenstva.

“Samo naprijed, momci, s bismiletom i uz osmijeh, imate na šta biti ponosni! Vi ste svjedoci da Bosne ima i da će je uvijek biti”, poručila je Šabić-El-Rayess.

Amra Šabić-El-Rayess je profesorica i istraživačica na Teachers Collegeu Univerziteta Columbia, autorica knjiga “The Cat I Never Named” i “Three Summers”, te preživjela žrtva genocida u Bosni i Hercegovini. Kroz akademski i javni rad bavi se obrazovanjem, prevencijom mržnje i pričama o otpornosti, identitetu i preživljavanju.