Raspisan oglas: Bingo zapošljava na više pozicija

Bingo d.o.o. Tuzla raspisao je oglas za zapošljavanje na više radnih pozicija u Tuzli i drugim gradovima u Bosni i Hercegovini, uključujući Sarajevo, Banju Luku i Mostar.

Traže se mašinski inženjer u odjelu za frigoinstalacije, građevinski inženjer u službi održavanja, elektroinženjer u službi održavanja te arhitekta u odjelu za arhitekturu (m/ž) za rad u Tuzli. Pored toga, otvorena je i pozicija za studente i studentice na području cijele BiH, kao i prodavače u Sarajevu, Banjoj Luci i Mostaru.

Iz kompanije navode da zainteresovani kandidati više informacija o uslovima, opisima poslova i načinu prijave mogu pronaći OVDJE