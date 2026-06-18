Kad igra BiH, Bingo radi skraćeno: Trgovine zatvaraju ranije i za naredne utakmice Zmajeva

Nakon remija fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine protiv Kanade na Svjetskom prvenstvu, pažnju javnosti privukla je i odluka kompanije Bingo da tokom utakmica Zmajeva skrati radno vrijeme svojih trgovina.

Na dan susreta u Torontu Bingo trgovine radile su do 20:30 sati, a isti režim rada najavljen je i za 18. juni, kada Bosna i Hercegovina igra protiv Švicarske, te za 24. juni, kada će snage odmjeriti s Katarom.

Iz Binga poručuju da su pred navijačima još dvije velike sportske večeri i prilika da zajedno pruže podršku reprezentaciji Bosne i Hercegovine.

Zmajevi u preostalim utakmicama grupne faze imaju priliku izboriti plasman u nokaut fazu Svjetskog prvenstva, što bi predstavljalo veliki uspjeh za bh. fudbal.

„Utakmice se mogu gledati na različite načine, ali kada igraju naši zna se šta radimo. Bodrimo naše!“, poručili su iz Binga.