Tarik Muharemović i Juventus još nisu postigli konačan dogovor o povratku bh. reprezentativca u Torino, iako se italijanski klub već duže vrijeme povezuje sa njegovim transferom iz Sassuola.

Prema pisanju italijanskih medija, pregovori između Juventusa i Sassuola nisu sporni koliko lični uslovi koje traži 23-godišnji defanzivac. La Gazzetta dello Sport navodi da Muharemović očekuje znatno veću platu, dok u Juventusu smatraju da su ti zahtjevi u ovom trenutku previsoki.

N1 prenosi da Muharemović traži godišnju platu od oko 3,5 miliona eura, dok je Juventus spreman ponuditi približno 2,2 miliona eura po sezoni. Upravo ta razlika trenutno usporava završetak posla, iako se u Italiji i dalje piše da transfer nije propao.

Tarik Muharemović je prošle sezone imao vrlo dobru godinu u dresu Sassuola, gdje je odigrao 33 utakmice u svim takmičenjima, uz dva gola i dvije asistencije. Takav učinak privukao je pažnju Juventusa, koji u bh. stoperu vidi dugoročno rješenje za odbranu.

Gazzetta navodi da Sassuolo svog defanzivca procjenjuje na oko 38 do 40 miliona eura, dok Juventus ima i dodatni finansijski interes zbog ranije dogovorene klauzule od 50 posto od naredne prodaje. To znači da bi torinski klub, ukoliko ne dovede Muharemovića, mogao zaraditi značajan iznos ako Sassuolo igrača proda drugom klubu.

I pored zastoja u pregovorima, Juventus nije odustao od bh. reprezentativca. Italijanski mediji pišu da će se razgovori nastaviti, ali i da klub iz Torina već razmatra druge opcije za odbranu ukoliko se finansijski zahtjevi ne približe njihovoj ponudi.