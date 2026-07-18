Muharemović se emotivnom porukom oprostio od Sassuola

Tarik Muharemović oprostio se od Sassuola nakon dvije godine provedene u italijanskom klubu, poručivši da iz Modene odlazi ispunjen zahvalnošću i lijepim uspomenama.

Reprezentativac Bosne i Hercegovine naveo je da je u Sassuolo stigao u jednom od najtežih trenutaka svoje karijere, kada mu je bilo potrebno povjerenje i prilika da ponovo pokaže svoj kvalitet.

„Sassuolo mi je pomogao da ponovo pronađem sebe i uživam igrajući fudbal. Zbog toga ću ovom klubu uvijek biti zahvalan“, poručio je Muharemović.