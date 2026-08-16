Muharemović otkrio kako je nastao sjajan pogodak protiv Augsburga: „Htio sam pokušati ponovo“

Tarik Muharemović bio je jedan od junaka pobjede Leedsa nad Augsburgom rezultatom 4:0 u posljednjoj pripremnoj utakmici pred početak nove sezone Premiershipa.

Bh. reprezentativac postigao je atraktivan pogodak, a nakon utakmice govorio je za Leeds TV. Priznao je da nije očekivao ni svoj gol, ali ni ubjedljivu pobjedu.

„Iskreno, samo sam razmišljao o tome da odigramo posljednju pripremnu utakmicu, da je odradimo kako treba i završimo pripreme na pravi način kako bismo bili spremni za sezonu. Ali da će se završiti ovako… to nisam ni pomislio“, kazao je Muharemović.

Leeds je tako pripreme završio na najbolji način, ali Muharemović ističe da pravi izazovi tek slijede.

„Pred nama je velika sezona i samo želimo pokazati svoje kvalitete. To smo pokazali i tokom cijelih priprema, ali znamo da se iz ovih utakmica ne osvajaju bodovi. Zato želimo to pokazati od subote.“

Sličan pogodak postigao prije pet godina

Muharemović je objasnio i trenutak koji je prethodio njegovom pogotku u 19. minuti. Kako kaže, situacija ga je podsjetila na nešto što je već ranije uradio.

„Iskreno, samo sam vidio da je lopta blizu mene i pomislio: ‘Ma, samo ću skočiti’. To sam uradio i prije pet godina, isto tako, pa sam pomislio: ‘Hajde, pokušat ću ponovo’“, rekao je bh. fudbaler.

Iako je postigao prvijenac za Leeds, proslavu je odlučio ostaviti za takmičarske utakmice.

„Ne, ne. Sada su pripreme. Moram svoju proslavu čuvati za sezonu“, kazao je kroz osmijeh.

Oduševljen novim klubom

Muharemović je govorio i o životu u Leedsu, gdje se, kako kaže, već osjeća veoma dobro.

„Baš mi se sviđa. Tu sam već mjesec, možda dva, i uživam u svakoj sekundi. Zaista je posebno kada se vratiš u hotel i jedva čekaš da se vratiš na trening, da budeš sa momcima i cijelom ekipom.“

Posebno ga raduje atmosfera koju očekuje na stadionu.

„Posebno kada znaš kakav te stadion i kakvi navijači čekaju na utakmicama. To je nešto posebno. Zaista sam počašćen i veoma, veoma sretan što sam ovdje.“

Leeds novu sezonu dočekuje nakon uspješno odrađenih priprema, a Muharemović s nestrpljenjem čeka takmičarske utakmice.

„Jedva čekam start sezone. Nadam se da će sedmica brzo proći, samo da možemo početi igrati. Čekao sam cijele pripreme, samo da sezona počne. To je to.“