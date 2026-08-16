Tuzla servis: Dvije ulice bez vodosnadbijevanja

RTV SLON
Tuzla servis, vodovod, vodosnabdjevanje, voda
Foto: Ilustracija

TUZLA SERVIS 16.08.2026.

*** VODOVOD – Ulice 16. muslimanske brigade i Rusmira Agića Buce bez vodosnabdijevanja zbog kvara na cjevovodu. Sanacija kvara očekuje se u toku dana. Ostala naselja na području Grada Tuzla imaju uredno vodosnabdijevanje.

*** MUP TK – Javni red i mir narušen je pet puta, evidentirano je izvršenje dva krivična djela, dogodilo se 9 saobraćajnih nezgoda, 3 ostala događaja.

*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pruženo je 249 zdravstvenih usluga.

*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je tri intervencije.

*** PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je devet beba, jedna djevojčica i osam dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group nije bilo porođaja.

*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.

*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.

*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.

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