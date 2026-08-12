Tuzla servis: Dva naselja bez vodosnabdijevanja zbog kvara na cjevovodu

Jasmina Ibrahimović
JKP Vodovod i kanalizacija
Foto: TI/ U jednoj ulici otežan saobraćaj zbog radova na cjevovodu

*** VODOVOD – Dio naselja Dobrnja i naselje Marići bez vodosnabdijevanja zbog kvara na cjevovodu. Sanacija kvara očekuje se u toku dana. Uredno vodosnabdijevanje ostalih gradskih i prigradskih naselja.
*** MUP TK – Javni red i mir narušen je šest puta, evidentirano je izvršenje tri krivična djela, dogodilo se 12 saobraćajnih nezgoda.
*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pruženo je 247 zdravstvenih usluga.
*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je tri intervencije.
*** PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je osam beba, šest dječaka i dvije djevojčice. U privatnom porodilištu Plava Medical Group nije bilo porođaja.
*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.
*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.
*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.

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