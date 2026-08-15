Tuzla servis: U protekla 24 sata rođeno četrnaest beba

TUZLA SERVIS 15.08.2026.

*** VODOVOD – Naselja Vasići i Gornji Čaklovići bez vodosnabdijevanja zbog kvara na cjevovodu. Sanacija kvara očekuje se u toku dana. Ostala naselja na području Grada Tuzla imaju uredno vodosnabdijevanje.

*** MUP TK – Javni red i mir narušen je šest puta, evidentirano je izvršenje dva krivična djela, dogodilo se 15 saobraćajnih nezgoda, 5 ostalih događaja.

*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pruženo je 202 zdravstvene usluge.

*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je četiri intervencije.

*** PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je dvanaest beba, osam djevojčica i četiri dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođen je jedan dječak i jedna djevojčica.

*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.

*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.

*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.