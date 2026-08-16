BiH kadeti bez plasmana u Diviziju A: Estonija slavila u borbi za treće mjesto

Kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine nije uspjela završiti Evropsko prvenstvo na trećem mjestu niti izboriti plasman u Diviziju A.

Izabranici selektora Slaviše Ožegovića poraženi su od Estonije rezultatom 83:67 u utakmici za bronzu.

Bh. košarkaši dobro su otvorili susret i nakon prve četvrtine vodili 18:16. Estonija je potom preuzela kontrolu, pa je na veliki odmor otišla s minimalnom prednošću 41:40.

Estonija prelomila utakmicu u trećoj četvrtini

Ključni period susreta bila je treća četvrtina. Estonci su iskoristili pad u igri reprezentacije BiH i napravili značajniju razliku. U posljednjih deset minuta ušli su s vodstvom 66:53, koje su do kraja uspjeli sačuvati.

Pobjedom od 16 poena razlike Estonija je osvojila treće mjesto i izborila plasman u Diviziju A.

Najbolji strijelac BiH bio je Mak Omerović sa 21 poenom, a upisao je i pet asistencija, tri skoka te tri ukradene lopte. Pavle Damjanović dodao je 12, dok je Adi Morankić susret završio sa 11 poena.

Kod Estonije se posebno istakao Martin Teppo sa 24 poena i 17 skokova, dok je Bert Martin ubacio 21 poen.

Za mlade bh. košarkaše tako je završeno prvenstvo bez plasmana u viši rang, dok je Estonija trećim mjestom ostvarila svoj cilj.