Pojačan saobraćaj na putevima u BiH, duge kolone na nekoliko graničnih prelaza

Pojačan saobraćaj na putevima u Bosni i Hercegovini očekuje se tokom dana zbog sezone godišnjih odmora, dok su na nekoliko graničnih prelaza već formirane duge kolone vozila.

Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duže kolone zabilježene su na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša i Gradina, dok se na prelazima Deleuša, Zupci i Hum čeka u oba smjera.

Na graničnim prelazima Doljani, Bijača i Gradiška nema većih gužvi na izlazu iz BiH, ali su duža zadržavanja evidentirana prilikom ulaska u Hrvatsku. Na ostalim prelazima putnička vozila trenutno ne čekaju duže od 30 minuta.

Zbog visokih dnevnih temperatura vozačima se preporučuje da duža putovanja, ukoliko je moguće, izbjegavaju u najtoplijem dijelu dana, kao i da tokom vožnje prave češće pauze.

Na pojedinim dionicama saobraćaj je usporen zbog radova. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila–Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja–Nemila, pa se vozila preusmjeravaju na magistralnu cestu M-17.

Na autocesti A-1, na dionici Lašva–Kakanj, zbog sanacije kolovoza zatvoren je dio autoceste u dužini od šest kilometara, a saobraćaj se odvija dvosmjerno suprotnom stranom. Na dionici Sarajevo zapad–Lepenica vozila se zbog radova usmjeravaju u preticajnu traku.

Na magistralnim cestama Dobro Polje–Miljevina, Tuzla–Bijeljina i Jablanica–Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za teža vozila i dalje na snazi obustava.

Danas će od 11 do 13 te od 14 do 17 sati, zbog održavanja brdske autotrke, biti potpuno obustavljen saobraćaj na magistralnoj cesti Vlasenica–Han Pijesak, na dionici od Vlasenice do Ski centra Igrište.

Iz BIHAMK-a upozoravaju da se stanje na graničnim prelazima tokom dana brzo mijenja te da su, zbog turističke sezone i primjene novog sistema registracije ulaska i izlaska putnika u zemlje Evropske unije, moguća dodatna zadržavanja.