Lana Pudar večeras pliva za medalju na Evropskom prvenstvu u Parizu

Bosanskohercegovačka plivačica Lana Pudar večeras će se boriti za medalju na Evropskom prvenstvu u Parizu, nakon što je izborila plasman u finale discipline 200 metara delfin.

Pudar je u polufinalu nastupila u prvoj grupi i kroz cilj prošla kao trećeplasirana s vremenom 2:09.65. Ispred nje su završile Britanka Emily Richards s vremenom 2:07.10 i Italijanka Paola Borrelli.

Nakon što su održane obje polufinalne utrke, bh. plivačica imala je sedmo najbolje vrijeme, što joj je osiguralo mjesto među osam najboljih takmičarki koje će nastupiti u finalu.

Finale je na programu večeras od 18:47 sati, kada će Pudar pokušati doći do još jednog velikog rezultata na evropskoj sceni.

Ovo će biti njen najvažniji nastup na prvenstvu, nakon što je ranije nastupila i u disciplinama 50 i 100 metara delfin. Nakon plasmana u polufinale na 100 metara odlučila je odustati od nastavka takmičenja u toj disciplini kako bi se u potpunosti fokusirala na 200 metara delfin.