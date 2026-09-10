Igrači sa Barbarezovog spiska u sjajnoj formi, 14 golova za šest dana

Igrači sa Barbarezovog spiska u odličnoj su formi pred naredne utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine, a čak devetorica su u samo šest dana zajedno postigla 14 golova za svoje klubove.

Selektor Sergej Barbarez prošle sedmice objavio je spisak fudbalera na koje računa u predstojećim utakmicama Lige nacija, a nakon objave spiska veliki broj reprezentativaca odmah je skrenuo pažnju dobrim partijama i golovima.

Najefikasniji među njima bio je Ermedin Demirović, koji je u dresu Stuttgarta postigao četiri gola. Jednom je pogađao protiv Kolna u Bundesligi 4. septembra, a zatim je tri puta zatresao mrežu Vikinga u Ligi prvaka 9. septembra.

Demirović je hat-trick kompletirao već u 32. minuti susreta, čime je, prema dostupnim podacima, ostvario peti najbrži hat-trick u historiji Lige prvaka.

Baždar i Bašić postigli po dva gola

Samed Baždar nastavio je dobru formu u Belgiji i postigao dva gola za St. Truiden protiv La Louvierea 5. septembra.

Dva pogotka upisao je i Ivan Bašić u dresu Astane. Reprezentativac BiH bio je dvostruki strijelac protiv Yelimaya u ligaškom susretu odigranom 6. septembra.

Među strijelcima se našao i Haris Tabaković, koji je za Salzburg pogodio protiv St. Pöltena u kup utakmici. Ermin Mahmić postigao je gol za Çorum protiv Eyupspora, dok je Esmir Bajraktarević zatresao mrežu Ajaxa u dresu PSV-a.

Muharemović pogodio protiv Chelseaja

Dobar niz igrača sa Barbarezovog spiska nastavio je Tarik Muharemović, koji je 9. septembra postigao pogodak za Leeds protiv Chelseaja u EFL Kupu.

Amar Memić bio je strijelac za Viktoriju Plzen protiv Artisa Brno, dok je Dennis Hadžikadunić postigao gol za Hajduk protiv Vardarca u kup utakmici.

Ukupno je tako devet reprezentativaca BiH u periodu od šest dana postiglo 14 pogodaka, što predstavlja dobru najavu pred okupljanje Zmajeva i predstojeće obaveze u Ligi nacija.

Forma igrača sa Barbarezovog spiska posebno ohrabruje u ofanzivnom dijelu ekipe, s obzirom na to da su među strijelcima bili napadači, veznjaci, ali i defanzivci.