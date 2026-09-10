Objavljena konačna rang lista za šest gradskih stanova u Tuzli

Gradsko vijeće Tuzle usvojilo je konačnu rang listu kandidata za izdavanje u zakup šest stanova u vlasništvu Grada Tuzle i stanova na kojima Grad ima pravo raspolaganja.

Predmet javnog oglasa bile su dvije garsonjere, tri jednosobna i jedan dvosobni stan.

Za dvije garsonjere rangirano je 39 kandidata. Za tri jednosobna stana rangirano je 14 kandidata a za jedan dvosobni stan rangirano je 11 kandidata.

Od ukupno 99 prijava, 35 nije uvršteno na rang listu. Kao razlozi su navedeni nepotpune i neblagovremene prijave, neispravnost prijave ili neispunjavanje uslova.

Konačnu rang listu utvrdila je Komisija za stambena pitanja Gradskog vijeća Grada Tuzle, u svojstvu Drugostepene komisije, a Gradsko vijeće ju je usvojilo na sjednici 31. augusta.

Nakon usvajanja rang liste, Gradsko vijeće će, uz prethodno mišljenje Gradskog pravobranilaštva Grada Tuzle, donijeti odluku o dodjeli stanova u zakup.

Odluka o usvajanju konačne rang liste kandidata za izdvajanje u zakup stanova u vlasništvu Grada Tuzle i stanova na kojima Grad Tuzla ima pravo raspolaganja

Konačna rang lista podnosioca prijava na Javni oglas koju je utvrdila Komisija za stambena pitanja Gradskog vijeća Tuzla (Drugostepena komisija), usvojena na sjednici Gradskog vijeća Tuzla 31.08.2026.godine