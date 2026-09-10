U Sportsko-kulturno-privrednom centru „Mejdan“ danas je otvorena nova kuglana, čime se nakon više od 15 godina kuglanje ponovo vraća u Tuzlu.

U izgradnju i uređenje kuglane uloženo je više od 400.000 KM. Vlada Federacije BiH izdvojila je 300.000 KM, dok je Grad Tuzla za projekat osigurao više od 100.000 KM.

Nova kuglana namijenjena je takmičarskom sportu, treninzima, rekreaciji i druženju, a prema riječima izvođača radova, riječ je o jednoj od najmodernijih kuglana u Evropi.

Poseban značaj novi objekat ima za Kuglaški klub Sloboda Tuzla, čiji su predstavnici istakli da će nakon više od 15 godina ponovo moći trenirati i odigravati utakmice u svom gradu.

Izgradnja kuglane počela je nakon višegodišnje pauze, a tokom obilaska radova ranije je najavljeno da će objekat biti završen do početka naredne godine. Danas je nova kuglana i zvanično otvorena, čime je Tuzla dobila novi sportski sadržaj u okviru SKPC „Mejdan“.