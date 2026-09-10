Delegacija iz Ukrajine u Tuzli upoznala modele socijalnog stanovanja

Predstavnici Grada Tuzle ugostili su u Gradskoj upravi delegaciju iz Ukrajine i predstavnike organizacije Catholic Relief Services, CRS, u okviru studijske posjete posvećene rješavanju stambenih pitanja raseljenih osoba, izbjeglica i ranjivih porodica.

Cilj posjete je razmjena znanja i iskustava koje je Grad Tuzla stekao kroz višegodišnju provedbu programa socijalnog stanovanja u partnerstvu s CRS-om.

Tokom sastanka predstavljeni su modeli koji se u Tuzli primjenjuju u rješavanju stambenih potreba raseljenih osoba i drugih ranjivih kategorija stanovništva.

Pomoćnica gradonačelnika za Službu za boračko-invalidsku zaštitu, stambene poslove i integraciju raseljenih lica Admira Atić Tupković i stručna savjetnica za upravno rješavanje i poslove upravljanja stanovima i poslovnim prostorima Jasna Alispahić predstavile su stanje stambenog fonda neprofitnog socijalnog stanovanja na području Tuzle, kao i iskustva Grada u provođenju i praćenju ovih projekata.

CRS je među prvim organizacijama u Bosni i Hercegovini provodio projekte socijalnog stanovanja i izgradnje stambenih jedinica za osobe kojima je bila potrebna podrška u rješavanju stambenog pitanja.

Tuzla je tokom rata u Bosni i Hercegovini prihvatila veliki broj izbjeglica, što je otvorilo potrebu za sistemskim rješavanjem njihovog smještaja. Iskustva iz tog perioda kasnije su bila važna za razvoj programa socijalnog stanovanja i modela koji se i danas koriste za stambeno zbrinjavanje ranjivih kategorija stanovništva.

Nakon sastanka delegacija će posjetiti dvije porodice u naselju Miladije koje koriste stambene jedinice socijalnog stanovanja.

Ukrajinsku delegaciju činili su predstavnik Parlamenta Ukrajine, zvaničnici Poltavske oblasti, predstavnici općina iz regije Hromada, zamjenica direktora Instituta za stanovanje, direktor Caritasa Poltava, te predstavnici Caritasa Ukrajine i CRS-a.