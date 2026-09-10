Bike Fest Panonika Tuzla od 11. do 13. septembra: Bogat program i defile kroz grad

Tradicionalni Bike Fest Panonika Tuzla 2026 bit će održan od 11. do 13. septembra u organizaciji Moto kluba Tuzla i JP Pannonica Tuzla. Program će se odvijati na kompleksu Panonskih jezera, uz muzičke nastupe, bajkerske igre, druženje i defile kroz Tuzlu.

Manifestacija počinje u petak, 11. septembra, kada je od 12 sati planirano otvaranje kampa i doček gostiju.

Muzički program počinje u 20 sati, a nastupit će Infuzija, Fredies Friends, Riff i Go Go Dance.

Subota donosi više sadržaja. Od 9 sati planiran je doručak za bajkere, dok će od 13 do 17 sati biti organizovani DJ Pjena Party, bajkerske igre i takmičenja. U 17:55 sati bit će održana akcija „Bukom motora protiv tišine ALS-a“, kao podrška Udruzi Neuron i povodom Dana borbe protiv ALS-a.Nakon toga, u 18 sati, slijedi defile motociklista kroz grad.

Večernji muzički program počinje u 19:30 sati, a nastupit će Arterije, KillerFace, Bombaj Štampa, Sinhro i Go Go Dance. Planiran je i vatromet.

U nedjelju, 13. septembra, od 8 sati slijede doručak za bajkere i ispraćaj gostiju.

Za bajkere su osigurani besplatan ulaz i obroci, kao i nagrade u bajkerskim takmičenjima. Među nagradama su sedmodnevno ljetovanje na Jadranu, kacige, koferi i druga oprema. Bit će dodijeljene i nagrade za najudaljeniji i najbrojniji klub, najstarijeg bajkera, kao i prvu bajkericu koja u petak nakon otvaranja kampa uđe motorom u kamp.

Ulaz za građane iznosi 10 KM, a ulaznice se mogu koristiti na južnoj kapiji Panonike, odnosno pješačkom prelazu iz Gradskog parka, te na zapadnom ulazu Lovac.