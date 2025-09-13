Spektakl na ulicama Tuzle: Stotine bajkera u svečanom defileu

Bike Fest u Tuzli okupio je ovog vikenda stotine bajkera iz cijele Bosne i Hercegovine i susjednih zemalja, koji su građanima priredili pravi spektakl.

Najveću pažnju izazvao je svečani defile kroz gradske ulice, tokom kojeg je kolona motora uz zvuk snažnih mašina prolazila centralnim dijelovima Tuzle, dok su ih građani dočekali uz posebnu pažnju.

Defile je protekao u sigurnoj atmosferi uz policijsku pratnju, a bajkeri su još jednom pokazali da motociklizam simbolizira druženje, slobodu i solidarnost.

Pored defilea, Bike Fest donio je bogat zabavni program, druženja i nastupe bendova, čime je potvrđen status ove manifestacije kao nezaobilaznog događaja za sve ljubitelje dvotočkaša i dobre zabave.

Podsjećamo, večeras u sklopu ove manifestacije bajkere i ostalu publiku zabavit će bend Atomsko Sklonište s početkom u 22:00 sata.

