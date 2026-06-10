Radnik smrtno stradao nakon pada sa objekta u izgradnji u Živinicama

Radnik je smrtno stradao danas nakon pada sa visine na objektu u izgradnji u Živinicama.

Kako je saopćeno iz Uprave policije MUP-a TK, Policijskoj stanici Živinice oko 10:20 sati prijavljeno je da je jedna osoba pala sa visine, sa objekta u izgradnji.

Na mjesto događaja upućena je patrola policije, a navodi iz prijave su potvrđeni. Dežurni ljekar Doma zdravlja Živinice na mjestu događaja konstatovao je smrt muške osobe, zaposlenika firme koja je izvodila radove na objektu.

O događaju je obaviješten dežurni kantonalni tužilac, koji je izašao na mjesto događaja i rukovodit će uviđajem.

Uviđaj će izvršiti istražitelji OKP PU Živinice, inspektori zaštite na radu KUIP-a TK i stručno lice. Dalje radnje s ciljem utvrđivanja okolnosti pod kojima se nesreća dogodila bit će poduzimane prema uputama dežurnog tužioca.

Podsjećamo da je i 8. juna Policijskoj stanici Živinice prijavljena nesreća na gradilištu istog objekta u izgradnji, kada je također smrtno stradala muška osoba. Tada je smrt na mjestu događaja konstatovala dežurna ljekarka Doma zdravlja Živinice.