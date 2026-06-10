Nestala osoba pronađena živa na području Ozrena

Nestala osoba za kojom se jučer tragalo na području planine Ozren, u naselju Panjik, pronađena je jutros živa i bez težih posljedica.

Kako je saopćeno iz Gorske službe spašavanja Tuzlanskog kantona, potraga koja je organizovana tokom jučerašnjeg dana nije dala rezultate, ali je jutros u ranim satima zaprimljena informacija da je nestalu osobu pronašao mještanin Milinog Sela.

Osoba je nakon pronalaska predata u nadležnost službenicima MUP-a Tuzlanskog kantona.

Prema dostupnim informacijama, pronađena je približno četiri kilometra vazdušne linije od mjesta nestanka.

Za danas je bio planiran nastavak potrage u kojoj su trebali učestvovati pripadnici više gorskih službi spašavanja s područja Tuzlanskog kantona, kao i komšije i prijatelji nestale osobe iz Gornjih Živinica. Međutim, prije izlaska timova na teren potvrđeno je da je osoba pronađena, zbog čega nije bilo potrebe za nastavkom organizovane potrage.

Iz Gorske službe spašavanja zahvalili su svima koji su učestvovali u potrazi, kao i građanima koji su informacijama i podrškom pomogli tokom akcije.