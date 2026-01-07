Uspješna potraga u Lukavcu: GSS brzo pronašala nestalu osobu

Arnela Šiljković - Bojić

Gorska služba spašavanja (GSS) Lukavac danas je u 11.30 sati zaprimila prijavu o nestanku osobe starije životne dobi na području grada Lukavca, nakon čega je odmah pokrenuta potraga.

Po prijemu dojave, na teren su inicijalno upućena tri člana GSS-a Lukavac, koji su na licu mjesta uspostavili saradnju s jednim građaninom te odmah započeli prikupljanje informacija o nestaloj osobi. U potrazi su korištena raspoloživa tehnička sredstva i mobilni tehnički sistemi, a dodatnom analizom i rekonstrukcijom kretanja osobe, uz pomoć video-nadzora na više objekata, utvrđeno je da se radi o urbanom području.

Rekonstrukcijom putanje kretanja, nestala osoba je u kratkom roku locirana, čime je akcija uspješno okončana. Ostali članovi Gorske službe spašavanja Lukavac tokom cijelog vremena bili su u stanju pripravnosti, što je, kako navode iz GSS-a, posebno važno u periodu obilnih padavina i otežanih vremenskih uslova.

Iz Gorske službe spašavanja Lukavac zahvalili su svim građanima koji su na bilo koji način doprinijeli brzoj i efikasnoj realizaciji ove potražne akcije.

